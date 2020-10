Mesmo com fortes chuvas, bacias do Rio Paraguai não apresentam melhoras

Rio Paraguai - (Foto: Estadão)

A chuva em diversos municípios de Mato Grosso do Sul na última semana não foi o suficiente para melhorar o nível nas bacias do Rio Paraguai em Ladário, Forte Coimbra e Porto Murtinho. O mês de setembro foi marcado por uma diferença de -36 centímetros somente na região hidrográfica (RH) de Forte Coimbra. As informações são do boletim do Serviço Geológico do Brasil - CPRM.

A RH de Ladário registrou aumento de 7 cm em relação aos últimos 14 dias, porém quando comparada aos índices do mês, a queda equivale a 20 cm. A situação é parecida na RH de Porto Murtinho, quando nos últimos 14 dias a diferença foi de -2 cm, uma mudança negativa, porém não muito forte, mas quando comparada ao mês de setembro os níveis caíram 25 cm.

Estimativas das chuvas por satélite na ordem de 7 dias mostram que a bacia do Rio Paraguai obteve um acúmulo referente a 24 mm. A chuva acumulada nas bacias registraram de alta de até 8 mm positivos para Ladário e Porto Murtinho, já Forte Coimbra apresentou alta de 6 mm no volume de chuvas. No bioma do Pantanal, foram estimados acumulados de chuvas de 23 mm em 7 dias.

Conforme o relatório, os dados da estação de Porto Murtinho sugerem que, na média, a bacia do rio Paraguai apresentou chuvas abaixo dos níveis normais em 4 dos últimos 6 anos. A combinação de uma sequência de anos com chuvas abaixo da média, com uma seca extrema explicam os níveis bastante reduzido dos rios na bacia do rio Paraguai.

Apesar dos baixos níveis a previsão para os próximos 28 dias deve tirar uma das três principais bacias do negativo. A RH de Ladário deve fechar o próximo mês com 14 cm. O resultado segue positivo para a RH de Porto Murtinho, que deve fechar com diferença positiva de 40 cm (140 cm), Forte Coimbra no entanto deve apresentar uma queda para os -116 cm.