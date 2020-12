Mérito de Assistência Social Eneida Cristina Gonçalves Ribeiro acontece nesta quinta

O evento que é realizado a cada dois anos (anos pares) pelo Conselho Municipal de Assistência Social, no mês de dezembro, em alusão ao Dia Nacional da Assistência Social comemorado no dia 7 de dezembro - (Foto: Divulgação)

O Mérito de assistência social Eneida Cristina Gonçalves Ribeiro, que a passa a integrar o calendário oficial de eventos e de programações de Campo Grande acontece nesta quinta-feira (17), a partir das 19h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais @sascgms. O acesso ao público não será permitido como forma de evitar aglomerações devido à pandemia do coronavírus.

O evento que é realizado a cada dois anos (anos pares) pelo Conselho Municipal de Assistência Social, no mês de dezembro, em alusão ao Dia Nacional da Assistência Social comemorado no dia 7 de dezembro, objetiva homenagear inúmeras pessoas que atuam em ações que visam a melhoria das pessoas, bem como os usuários beneficiários e, por fim, aos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

São três categorias: Categoria Persona SUAS, Categoria Exemplo de Vida e Superação e Categoria Trabalhador (a) do SUAS. E ao todo serão nove homenageados, nas três categorias, além das autoridades e figuras representativas dos 15 anos do SUAS.

A assinatura da Lei, pelo prefeito Marquinhos Trad, na qual coloca o evento no calendário anual de programações de Campo Grande está prevista para a data.

Eneida Cristina

Natural de Montes Claros/MG, Social Eneida Cristina Gonçalves Ribeiro, atuou na prefeitura Municipal de Campo Grande como psicóloga efetiva desde o ano de 1986, na Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social. Nesta última, permaneceu executando suas funções por mais de 25 anos. Coordenou unidades da Secretaria e atuou como Gestora do Núcleo de Desenvolvimento Humano-SAS, desenvolvendo ações voltadas à saúde e qualidade de vida do trabalhador.

Eneida faleceu em novembro de 2015, deixando uma filha, Maíra Ribeiro.