Mercado de trabalho retoma contratações em agosto com destaque para a indústria de MS

Os dados do Ministério do Trabalho e Emprego foram reunidos pela equipe econômica da Semagro - (Foto: Reprodução/Governo do MS)

Mato Grosso do Sul criou 2.612 novos empregos em agosto. Os números são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e mostram recuperação da economia após os impactos deixados pela pandemia da Covid-19. Três setores contrataram mais do que demitiram, com destaque para a indústria.

Os dados do Ministério do Trabalho e Emprego foram compilados pela equipe econômica da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e podem ser conferidos na Carta de Conjuntura do Mercado de Trabalho, disponível clicando aqui.

Em agosto a indústria foi responsável pela abertura de 1.199 vagas de emprego, sendo a grande maioria a partir da indústria de transformação, seguida pela Construção Civil. O Comércio abriu 1.098 postos de trabalho, em clara recuperação econômica após as demissões de maio e junho.

O setor de Serviços também abriu vagas, foram 594 em agosto. No acumulado de janeiro a agosto de 2020, Mato Grosso do Sul possui saldo de 5.422 novos empregos, impulsionado pela Indústria de Transformação com 4.814 novas vagas abertas.

“As medidas de reabertura da economia e os investimentos industriais foram fundamentais para determinar esses resultados, tornando a indústria o principal setor responsável pela geração de vagas. Fruto da política estadual de diversificação da matriz econômica no Estado”, afirma o titular da Semagro, secretário Jaime Verruck.

O município de Dourados se destaca como o principal gerador de vagas entre janeiro e agosto de 2020, com 1.476 novos postos de emprego. Naviraí é o segundo maior, com 835 vagas e São Gabriel do Oeste aparece em terceiro com 599 postos. Campo Grande acumula o fechamento de 4.148 postos de trabalho em oito meses.