Na véspera da Mega da Virada, apostadores relatam instabilidade em site e app da Caixa - (Foto: Reprodução)

O site das loterias da Caixa Econômica Federal enfrenta instabilidade de acesso nesta quarta-feira, 30, véspera do sorteio da Mega da Virada, cujo prêmio estimado é de R$ 300 milhões. Nas redes sociais, apostadores relatam dificuldades para acessar a página e o aplicativo desde a terça-feira, 29.

Em alguns dos acessos que o Estadão tentou fazer, a página exibiu a mensagem "a página solicitada está em manutenção", seguida de "Volte novamente em alguns instantes".

Com a pandemia do novo coronavírus, as apostas pelo site e pelo aplicativo oficiais se tornaram alternativas para evitar filas nas lotéricas. Pela página da Caixa, a aposta mínima é de R$ 30.

"Tive que ir na lotérica com uma fila enorme pra conseguir jogar na Mega da Virada", relatou uma apostadora. "Eu deveria ganhar um prêmio só pela paciência que eu tive em ficar quase 1 hora no site da Caixa pra conseguir jogar na Mega da Virada", desabafou outra pessoa.

A situação até virou motivo de brincadeiras e piadas nas redes sociais. "Tentando fazer os últimos jogos da Mega da Virada, mas o site da Caixa não funciona, certeza que o universo está tendo (tentando) me impedir de ficar rico", brincou uma jovem. "Chance de ganhar na mega da virada: 1/100000000000. Chance de conseguir apostar no app da caixa: 1/10000000000000000", disse outra.

O Estadão procurou a assessoria de imprensa da Caixa, mas não teve retorno até as 15h20. Nas redes sociais, o banco tem respondido a alguns usuários e pede para enviarem mais informações em mensagem privada.

O site oficial para apostas é o loteriasonline.caixa.gov.br. Já o aplicativo está disponível para download neste link do Google Play e para dispositivos da Apple neste link.

As apostas para a Mega da Virada poderão ser feitas pela internet até as 17 horas desta quinta-feira, 31. O sorteio ocorrerá logo depois, às 20 horas.