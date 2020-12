Medidas da biossegurança garantiram saúde e vínculo familiar aos detentos da Agepen

A pandemia do novo coronavírus mudou os costumes dos brasileiros, e não foi diferente com os detentos da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) - (Foto: Secom MS)

A pandemia do novo coronavírus mudou os costumes dos brasileiros, e não foi diferente com os detentos da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). Para que fossem garantidos, por exemplo a saúde o vínculo familiar, a agência adotou protocolos de biossegurança, respeitando o isolamento social dentro do sistema penitenciário. A ação contribuiu no combate à proliferação da doença entre os detentos.

O contato com familiares foi feito por meio de videoconferência. Até o mês de julho deste ano, já haviam sido realizadas 1.632 visitas virtuais, e já em agosto, quando o Instituto Ação pela Paz, doou 55 notebooks, este número saltou para 2.421 encontros.

Ao todo, foram oito meses de suspensão, inclusive das atividades de assistência religiosa e oficinas de trabalho dentro dos estabelecimentos penais. Para o retorno dos encontros presenciais, que teve início em novembro, uma série de adaptações foram realizadas.

De acordo com o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, a implantação dos encontros remotos contou com intensa colaboração dos servidores e contribuiu para um cumprimento de pena mais efetivo e ressocializador.