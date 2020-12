MEC vai revogar portaria sobre retorno das aulas presenciais em janeiro

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - (Foto: Divulgação)

O Ministério da Educação (MEC) voltou atrás na portaria nº 1.030, que decidia pelo retorno às atividades presenciais nas instituições federais de ensino em 4 janeiro. Como já noticiado pelo portal A Crítica mais cedo, a portaria havia sido divulgada na manhã desta quarta-feira (2), mas teve repercussão negativa e será revogada pelo MEC. Em entrevista à CNN, o ministro da educação, Milton Ribeiro, afirmou que será realizada uma consulta pública com o setor acadêmico antes de novas decisões serem publicadas.

A portaria entraria em vigor em 4 de janeiro de 2021 e determinava que recursos digitais poderiam ser utilizados na educação somente em caráter excepcional e complementar para a integralização da carga horária das atividades pedagógicas enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou uma nota sobre a decisão e afirmou que as atividades presenciais serão retomadas gradualmente e com segurança na instituição. A União Nacional do Estudante (UNE) publicou post no Instagram se manifestando contra a pressão do MEC para o retorno presencial nas universidades federais.