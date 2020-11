Matrícula 2021 será automática para alunos Rede Municipal e pré-matrícula começa dia 1° de dezembro

A matrícula 2021 para alunos que já estudam na Rede Municipal de Ensino (Reme) será automática - (Foto: Divulgação)

A matrícula 2021 para alunos que já estudam na Rede Municipal de Ensino (Reme) será automática. O sistema é novidade em Campo Grande. Pela primeira vez, os pais e/ou os responsáveis legais pelos alunos não precisarão comparecer à escola para confirmarem a matrícula do aluno na mesma unidade, a medida é para evitar a disseminação da Covid-19.

Porém, a partir desta segunda-feira (16) até o dia 14 de dezembro, aqueles que desejarem mudar de escola ou desejarem não continuar na Reme no próximo ano deverão comparecer à secretaria da unidade de origem para realizarem os procedimentos necessários.

Já o cadastro de pré-matrícula pelo site www.matriculasreme.campogrande.ms.gov.br, para alunos novos, será feito no período de 1° a 15 de dezembro, e a designação dos novos alunos e dos que desejarem mudar de escola será publicada no dia 5 de janeiro de 2021.

Para a efetivação da matrícula dos novos alunos, os pais e/ou os responsáveis legais deverão procurar a escola de designação e assinar o requerimento da matrícula, nos dias 5 a 15 de janeiro de 2021, tendo em vista que o não comparecimento dentro do prazo, poderá acarretar a perda da vaga pelo candidato.

Os que desejarem uma vaga, em 2021, nas unidades de ensino integral da Reme, deverão fazer a pré-matrícula, no período de 23 a 29 de novembro, conforme Edital n° 6/2020, publicado no Diogrande n. 6.120, desta segunda-feira (16), no qual são apresentados os critérios de seleção para matrícula e ingresso.

Emeis

Para os alunos que já são das Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis), a vaga também estará garantida em 2021. Apenas os que desejarem mudar de unidade, deverão procurar a secretaria da escola para realizarem os procedimentos necessários.

No site da Semed, serão publicadas duas listagens das crianças contempladas com as vagas para o ano de 2021. A primeira será no dia 1° de dezembro deste ano, a partir de quando os pais e/ou responsáveis legais deverão comparecer à Emei, com os documentos solicitados, até o dia 15 de dezembro, para a efetivação da matrícula.

A segunda listagem será publicada no dia 28 de janeiro de 2021, e os pais e/ou responsáveis legais terão até 10 de fevereiro para efetivarem a matrícula.

Os pais e/ou os responsáveis legais que desejarem uma vaga na Emei e ainda não cadastraram a criança devem estabelecer contato com a Divisão da Central de Matrículas da Semed pelo número 0800 615 1515.