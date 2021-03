Cidades de MS estão sob alerta de temporal com ventos de até 100 km/h entre hoje e amanhã

Temporal em Campo Grande - (Foto: Denilson Secreta)

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil emitiu aviso a população de Mato Grosso do Sul alertando para chuvas intensas e pontuais que podem ocorrer em todas as regiões do Estado entre hoje (17) e amanhã (18).

O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale até as 10h de amanhã (18) e informa sobre chuvas com acumulados de até 100 mm dia e ventos que podem variar entre 60 a 100 km/h com risco de queda de energia elétrica, granizo e árvores.

Em caso de rajadas de vento, a Defesa Civil orienta que a população: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é preciso evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.