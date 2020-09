Mato Grosso do Sul é o 6º Estado mais competitivo do Brasil, aponta ranking do CLP

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, representou o governador Reinaldo Azambuja durante a transmissão do evento - (Foto: Saul Schramm)

Mato Grosso do Sul é o 6º Estado mais competitivo do Brasil. É o que aponta o Ranking de Competitividade dos Estados 2020, divulgado na manhã desta quinta-feira (17) pelo Centro de Liderança Pública (CLP) por meio de transmissão nas redes sociais. O estudo, realizado pelo CLP em parceria com a Tendências Consultoria Integrada e Economist Intelligence Unit, considera 73 indicadores, agrupados em 10 pilares considerados estratégicos para o desenvolvimento do país. Segundo o ranking, a pontuação de Mato Grosso do Sul foi de 61,4, numa escala de zero a 100, desempenho acima da média nacional (47,5). Nas cinco primeiras posições do Brasil estão os estados de São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal, Paraná e Espírito Santo.

“Mato Grosso do Sul trocou de lugar no ranking com o Espírito Santo, saindo de 5º e indo para a 6ª posição. Continuamos no top 10 dos Estados avaliados pelo CLP, com avanços em alguns pilares e indicadores. Esse é um indicador nacional importante, que gera uma referência para as ações do mercado. Ele tem duas referências estratégicas importantes, uma externa, que é posicionamento de Mato Grosso do Sul frente aos demais estados e outra ‘para dentro’, para quem quer olhar para onde deve haver pontos de melhoria e identificar as boas práticas dos outros estados”, avalia o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, representou o governador Reinaldo Azambuja durante a transmissão do evento.

Ranking

De acordo com o Ranking, as melhores performances de Mato Grosso do Sul foram nos pilares de Inovação (5º), Infraestrutura (6º), Sustentabilidade Social (7º), Potencial de Mercado (8º), Segurança Pública (8º) e Sustentabilidade Ambiental (9º). Nos demais pilares Mato Grosso do Sul ficou em 10º em Capital Humano, 11º em Eficiência na Máquina Pública, 12º em Educação e 15º em Solidez Fiscal.

Destaque para o pilar Inovação, no qual Mato Grosso do Sul lidera o ranking no indicador Bolsa de Mestrado e Doutorado e é o 3º no indicador Empreendimentos Inovadores. No pilar Potencial de Mercado, o Estado tem o 5º melhor resultado no indicador Taxa de Crescimento e no pilar Solidez Fiscal, o Estado obteve o 3º melhor indicador de Capacidade de Investimento e 3º em Regra de Ouro. No pilar Eficiência da Máquina Pública, o Estado ficou em 1º lugar no indicador Índice de Transparência.

No pilar Sustentabilidade Social, o Estado é o 3º em Inserção Econômica, o 4º na Inserção Econômica dos Jovens, 5º no Indicador Famílias abaixo da linha da pobreza. Já no pilar Segurança Pública, o Estado lidera o ranking no indicador Atuação do Sistema de Justiça Criminal.

No pilar Infraestrutura, os melhores desempenhos de Mato Grosso do Sul foram no indicador Custo de Combustíveis (5º); Acesso à Energia Elétrica (6º); Qualidade do Serviço de Telecomunicações (6º) e Qualidade das Rodovias (8º).

Elaborado anualmente pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em conjunto com a Tendências Consultoria Integrada e a Economist Intelligence Unit, o Ranking de Competitividade dos Estados tem por objetivo ser uma ferramenta de planejamento e gestão para que os estados melhorem as condições de vida de seus habitantes.