MS deve enfrentar fim de semana mais frio do ano, com previsão de geada no centro-sul

A massa de ar polar que atinge todo Brasil, também atua fortemente em Mato Grosso do Sul e o fim de semana poderá ser o mais frio do ano no Estado com mínimas de até 3°C e possibilidade de geada para a região centro-sul.

Em função disso, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec/MS) está orientando a população a ter cuidado redobrado com a saúde, para evitar aumento nos casos de doenças respiratórias e de hipotermia. Cuidado especialmente com crianças, idosos e pessoas sensíveis a queda de temperatura.

Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) registraram a menor temperatura deste ano em Iguatemi no dia 8 de maio com mínima de 1,1 °C. Porém os recordes históricos para o mês de agosto dos últimos 12 anos, ficam com Bela Vista que teve mínima de -2,5°C no dia 28 de agosto de 2013. A segunda menor foi em Rio Brilhante no dia 04 de agosto do ano passado com mínima de -0,9°C.

Para esta sexta-feira (21) às condições climáticas são de céu nublado a parcialmente nublado em todas as regiões com chuva nas regiões pantaneira, sudoeste, sul, central e parte da região do bolsão. A recomendação é de que a população fique atenta não só às possíveis condições adversas no tempo como chuvas intensas, ventos fortes e raios, mas também a possíveis pontos de alagamentos e enxurradas temporárias que podem ocorrer nos municípios.

A umidade relativa se mantém elevada com variação entre 100% a 60%. As temperaturas estarão amenas, podendo variar entre 5°C a 21°C no Estado. Na capital a mínima será de 8°C e a máxima de 15°C.

De acordo com o Cemtec, no sábado (22) as chuvas diminuem gradativamente e a massa de ar polar se intensifica, favorecendo a formação de geada, especialmente nos municípios da região centro-sul. A temperatura para o Estado neste dia variam entre 3°C a 26°C. Na Capital essa variação será de 5°C a 18°C.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Chico Ribeiro