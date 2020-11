Marquinhos Trad é reeleito com 52,58% dos votos

Atual prefeito de Campo Grande é reeleito para o segundo mandato - (Foto: Divulgação)

Com 52,58% dos votos válidos, o candidato à reeleição e atual prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), venceu neste domingo (15) a corrida pelo comando do executivo municipal em primeiro turno. Marquinhos foi reeleito com 218.418 mil votos. O número representa 78% a mais que o candidato em segundo lugar, o Promotor Harfouche, que teve 11,58% dos votos.

Logo em seguida, aparecem na lista Pedro Kemp, com 8,32%, Vinicius Siqueira, 8,2%, e a delegada Sidnéia Tobias, 4,6%. Os candidatos Marcio Fernandes, Esacheu Nascimento, João Henrique, Marcelo Miglioli, Dagoberto, Guto Scarpanti, Cris Duarte, Marcelo Bluma e Paulo Matos figuram na disputa eleitoral com menos de 4%.

O total de votos válidos para os concorrentes à prefeitura de Campo Grande somam 458.484 mil. Quase 4% representa o eleitor que votou em branco e 5,4% corresponde o que anulou o voto.

Na última sexta-feira (13), a pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisas Resultado (IPR) já apontava para a reeleição de Marquinhos Trad no primeiro turno com 61% dos votos, o que correspondia a 22 pontos percentuais acima de seus adversários.

Quando foi eleito em segundo turno, em 2016, Trad ganhou as eleições com 58,74%, número que indicava a preferência de 233.089 campo-grandenses. À época, o prefeito havia vencido sua concorrente, Rose Modesto, que obteve 41,26% dos votos.

Lentidão

Os sistemas do TSE apresentaram lentidão desde o início das apurações para a divulgação de dados. Paralelo ao problema, também foi constatada instabilidade no funcionamento do aplicativo e-Título. Muitos eleitores não puderam ter acesso aos recursos de justificativa de voto ou consulta do local de votação, por exemplo.

Em comunicado na noite deste domingo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso, disse que o atraso referente às divulgações de dados das apurações foi um "pequeno acidente de percurso sem nenhuma vítima".

“Lamento, vai atrasar. Não há nenhum risco de que o resultado não mostre efetivamente o que foi votado”, disse Barroso a jornalistas. “Foi um pequeno acidente de percurso sem nenhuma vítima, salvo um atraso na divulgação final do resultado. Um atraso que, espero, seja apenas de algumas horas”.

Mais cedo, o ministro também havia dito que a lentidão era causada por um desligamento realizado em um dos dois servidores do TSE. A medida, que sobrecarregou a plataforma da Justiça Eleitoral, foi tomada como forma de prevenção a ataques hackers, como ocorreu com o sistema do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) no último dia 3.