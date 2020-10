Marcas regionais crescem nas gôndolas de atacarejo

Cada vez mais cresce a busca por produtos regionais - (Foto: Divulgação)

Cada vez mais cresce a busca por produtos regionais. As marcas locais conquistam o consumidor que passa a incluir, no carrinho de compras, um pouco da originalidade e tradição do lugar de onde moram. É o que aponta pesquisa realizada pela Kantar, que estudou as mudanças dos hábitos de consumo geradas pela pandemia. De acordo com o estudo Consumer Insights, a categoria de marca local conquistou 2,2 milhões de novos consumidores no primeiro semestre deste ano, o que representa uma penetração de 33% no mercado, contra 29% no mesmo período do ano passado.

Em Mato Grosso do Sul, indústrias, empresas e cooperativas locais encontraram no atacarejo uma opção para disseminar suas vendas. “Optamos por beneficiar marcas e grupos locais como forma de fortalecer a economia regional. Em nossas unidades, temos forte a presença regional por meio de produtos que são feitos em Mato Grosso do Sul. No mês de aniversário do Fort e do nosso próprio Estado, ressaltar a participação dessas marcas é celebrar nosso crescimento”, aponta a coordenadora regional de marketing do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte. Dentre as marcas presentes, Rafaellen cita a Cachaça da Nossa, Erva Mate Santo Antônio, Natubom e a Cooperativa Agrícola Mista da Pecuária Leiteira e de Corte e da Agricultura Familiar (Cooplaf), entre outros.

Erva Mate Santo Antonio

Da cidade de Terenos, duas marcas vem ganhando força. A Cachaça Da Nossa é uma delas. Presente nas gôndolas do Fort Atacadista, a bebida, que é fabricada desde 2008, passou a ser conhecida por todo o Estado. “São produzidas com intuito de serem apreciadas por quem busca qualidade” diz o proprietário da marca, Mateus Maciel. “A particularidade do clima sul-mato-grossense, bem como de seu solo, a forma de cultivo da cana de açúcar e fermentação favorecem o processo tornando seu sabor diferenciado”, complementa.

A Cachaça Da Nossa

A Cooperativa Agrícola Mista da Pecuária Leiteira e de Corte e da Agricultura Familiar (Cooplaf), em Terenos, também vem crescendo e se consolidando como um dos principais fornecedores da rede de atacarejos na capital. Com cerca de 240 cooperados, entre produtores de leite e hortifruti, a entidade conquistou estabilidade quando passou a vender para compradores fixos, como é o caso do Fort Atacadista, que tem parceria firmada com os agricultores desde 2015. Mais de 90% de seu hortifruti é destinado aos mercados da rede localizados em Campo Grande.

Cooperativa Terenos

Outro exemplo de marca local que há muito tempo já se tornou referência em consumo no Estado, é a Erva Mate Santo Antônio, sediada na cidade de Ponta Porã (MS), a 312 km da Capital. A presença no atacarejo, facilita as pequenas mercearias e conveniências que se abastecem para vender a erva da bebida mais tradicional do Estado: o tereré.

Comemoração - Além de celebrar a divisão do Estado, em outubro o Fort Atacadista completa 21 anos. Como campanha de aniversário, durante todo o mês, haverá uma série de ofertas nas lojas do Fort. “Durante todo esse tempo, nosso ideal sempre foi oferecer uma variedade cada vez mais diversa em produtos e serviços, com preços que caibam no bolso do consumidor, essa é uma forma de devolver aos sul-mato-grossenses a credibilidade em nossa marca”, aponta Rafaellen.

A rede Fort Atacadista possui sete lojas em Campo Grande, que atendem na modalidade atacarejo, fundamentadas em uma operação enxuta e na negociação de grandes volumes com fabricantes nacionais. Apresenta um mix de produtos com preços competitivos, garantindo mais economia para o consumidor – sejam clientes profissionais do mercado de alimentação (como donos de restaurantes, bares, lanchonetes e mercados) como também os consumidores finais.