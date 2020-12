Maracaju fica com o título do Festival On-Line da Melhor Idade de MS 2020

A competição virtual foi organizada pelo Governo do Estado - (Foto: Divulgação)

O município de Maracaju, representado pelo casal Ida Biersteker e Olívio Portela, é o campeão da primeira edição do Festival On-Line da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul – Dança de Salão 2020. A decisão foi realizada nesta quarta-feira (o2), com a participação de seis duplas e contou com a presença ilustre da cantora Delinha, ícone da música e cultura sul-mato-grossense, conhecida por ser a “Dama do Rasqueado” e “Embaixadora Cultural de Mato Grosso do Sul”.

A competição virtual foi organizada pelo Governo do Estado, via Gerência-Geral de Desenvolvimento de Atividades Desportivas e de Lazer (Gedel) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), em uma ação inédita voltada à população idosa durante o período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A finalidade foi incentivar, por meio da dança de salão, a prática esportiva como forma de melhoria da qualidade de vida e, consequentemente, do fortalecimento do sistema imunológico, além de proporcionar a integração entre centros de convivência de diversos municípios.

Foram quase três semanas de evento, que movimentou não só os casais participantes, mas também amigos, familiares, colegas e demais pessoas dos municípios. “O distanciamento físico, imposto pela pandemia, não deve ser necessariamente o distanciamento entre as pessoas. A gente pode estar junto on-line, unidos pela emoção e pelo esporte. Com esse Festival, a Fundesporte mostrou que é possível, mesmo com todas as dificuldades deste período, movimentar a terceira idade, levando alegria, diversão e, acima de tudo, qualidade de vida”, destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

A final foi disputada ao som do gênero chamamé, com músicas de Delinha. Disputaram o título casais de Caarapó, Glória de Dourados, Ivinhema, Maracaju, Sidrolândia e Vicentina. Estes foram avaliados por cinco jurados técnicos, especialistas em dança de salão do Núcleo de Arte e Cultura (NUAC) da Secretaria de Estado de Educação (SED), vinculado à Fundesporte, que atribuíram nota de 1 a 5. Foram avaliados os quesitos ritmo, sincronismo, criatividade e expressão.

A dupla maracajuense sagrou-se campeã do torneio on-line ao receber média 4,96 dos jurados. Na segunda colocação, ficou Sidrolândia (Anália Lopes e Wilson Canejo), com 4,92. Ivinhema (Eunice Moura e João Ferreira) terminou em terceiro lugar, com 4,86. Vicentina (média 4,42), Caarapó (4,36) e Glória de Dourados (3,98) completaram a classificação final.

"Foi com satisfação que participamos, porque gostamos muito de dançar. Em nenhum momento pensamos em vencer, mas fomos avançando ao longo da competição e, no fim, conseguimos. É uma alegria enorme terminar em primeiro lugar”, disse Ida Biersteker, metade feminina do casal de Maracaju.

Parceiro de dança de Ida e apaixonado pelo chamamé, Olívio Portela sentiu-se honrado em ter representado seu município no Festival. “Foi muito legal que vários casais participaram e foi uma honra ter representado Maracaju. A Fundesporte está de parabéns por trazer esse evento, proporcionando alegria aos idosos, que estão em isolamento”.

Os três primeiros casais receberam troféu. Além disso, todos os participantes ganharam placa de homenagem. Por meio de votação popular, com link disponibilizado durante a live, também foram escolhidos os centros de convivência dos municípios com maior torcida. Ao todo, foram 47.374 votos. Sidrolândia, Ivinhema e Glória de Dourados foram os mais votados e receberam kits esportivos da Fundesporte.

"Parabéns aos casais que se apresentaram e a todas as cidades que se mobilizaram, abraçando o Festival. A Fundesporte pensou em levar aos lares sul-mato-grossenses conforto por meio da música, porque ela nos contagia e também nos une. Neste tempo de pandemia, não poderíamos ter deixado de criar um evento especial voltado aos nossos idosos", frisa a gerente da Gedel, Karina Pereira Quaini.

Dama do Rasqueado presente

A cantora Delinha, de 84 anos, expoente da cultura regional, abrilhantou ainda mais o evento. Além de acompanhar os casais finalistas, a artista, que possui a maior discografia da história do Estado, com 32 títulos lançados, cantou nos intervalos das apresentações.

“Agradeço de coração o carinho e a oportunidade de ter participado deste baile maravilhoso da melhor idade, que é a minha melhor idade”, disse Delinha, que ainda brincou ao término das apresentações. “Todos os casais estão de parabéns, dançaram muito bem, gostei demais das apresentações. Até fiquei com vontade de dançar. No ano que vem, se Deus quiser, quero participar também, vamos bailar”.

Delinha apresentou-se ao lado do Grupo Antigo Aposento, formado pelo seu filho João Paulo Pompeu e pelos músicos Gerson Douglas, Vagner Pekois, Wilson Braga e Cláudio Paes.