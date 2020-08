Manuais elaborados pela Procuradoria-Geral do Estado é tema do PGE em Ação

O programa é exibido quinzenalmente, às terças-feiras, às 7h ou às quintas-feiras, às 17h - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS) editou manuais de padronização de editais de licitação e outros procedimentos para orientar a aquisição de bens, serviços e a renegociação de contratos durante a pandemia do novo coronavírus.

Nesta edição , a procuradora Renata Corona Zuconelli explica, sucintamente em sua entrevista, sobre a importância destes instrumentos para a administração do Estado. Neste cenário atípico, em que MS e todo o mundo vive, a PGE reafirma seu papel de trazer a norma jurídica aplicável, interpretá-la e orientar os gestores públicos estaduais na trilha segura dos atos administrativos a serem adotados.

O PGE em Ação é destinado a divulgar a atuação e finalidade institucional da PGE de Mato Grosso do Sul, suas unidades, eventos apoiados e realizados pela Esap e serviços administrativos executados pela PGE e colocados à disposição dos cidadãos.

O programa é exibido quinzenalmente, às terças-feiras, às 7h ou às quintas-feiras, às 17h; reprises acontecem aos sábados, às 11h30; e aos domingos, às 9h30 na TV Assembleia. Todos os programas também são replicados pela TV Educativa - canal 4.1 (tv aberta) e canal 15 (da NET). As pessoas ainda podem acessar o canal de vídeos nas redes sociais para assistirem a qualquer momento e se inscreverem para receber a notificação da próxima edição.