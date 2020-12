Mais de 500 crianças são presenteadas na Campanha 'Compartilhe o Natal 2020' em Dourados

A entrega dos presentes respeitou todo o protocolo de biossegurança devido à pandemia da Covid-19 - (Fotos: Promotoria de Justiça de Dourados)

Mais de 500 crianças e adolescentes receberam brinquedos arrecadados na Campanha “Compartilhe o Natal 2020” em Dourados. Os presentes foram entregues para instituições que atendem crianças e adolescentes com deficiência, sendo estendida a outras entidades.

A entrega dos presentes respeitou todo o protocolo de biossegurança devido à pandemia da Covid-19. A ação foi coordenada pelos Promotores de Justiça Fabrícia Barbosa Lima e Luiz Gustavo Camacho Terçariol, titulares da 9ª e 17ª Promotorias de Justiça.

A campanha também contou com a colaboração de vários membros, servidores e estagiários do Ministério Público da comarca de Dourados e também com o patrocínio da instituição financeira Sicredi e das empresas Taurus, Corpal e Cropfield.

Entre as entidades que receberam as doações estão: Apae, Pestalozzi, Monte Sião, Centro de Integração do Adolescente “Dom Alberto” (CEIA), Associação dos Autistas da Grande Dourados (AAGD), Lar Ebenezer, Lar Santa Rita, Serviço de Família Acolhedora de Dourados, Escola Municipal Francisco Meireles (alunos da educação especial) e Unei Esperança.