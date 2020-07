Mais de 480 empresas se inscrevem para consultoria de biossegurança em São Gabriel do Oeste

Agentes do Sebrae visitaram empresas do município levando orientações sobre protocolos de segurança - (Foto: Reprodução)

Os empresários de São Gabriel do Oeste, importante polo agrícola de Mato Grosso do Sul, estão comprometidos em tornar a cidade referência também em protocolos de segurança. Hoje, 484 empresas já se inscreveram para a consultoria de biossegurança do programa Sebrae Orienta, parceria entre Sebrae/MS, Sesi/MS e Senac/MS para o funcionamento seguro do comércio.



A consultoria é gratuita e conta com a realização do diagnóstico, implantação e certificação priorizando a adequação no ambiente de trabalho; rotinas em tempo de Covid-19; cuidados com as pessoas e validação das implantações pelo negócio. Ao cumprir 100% das boas práticas de prevenção previstas na consultoria, o empresário recebe uma certificação do programa.



Inicialmente, a meta era atingir 300 negócios com as orientações de biossegurança, mas o número foi superado. "Um saldo positivo, nossa expectativa foi superada em uma semana com o contato da Prefeitura, ACISGA e dos agentes do Sebrae. Os empresários estão receptivos, mostrando que estão preparados para atender os clientes da melhor forma possível, seguindo os protocolos necessários para eles e os colaboradores", avalia a gerente da Regional Norte do Sebrae/MS, Luzicarla Softov.



Além da mobilização feita pela instituição de apoio aos pequenos negócios, a ação no município conta com o apoio da Associação Empresarial de São Gabriel do Oeste (ACISGA) e da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sala do Empreendedor.



Mais consultorias

O programa Sebrae Orienta também tem consultorias gratuitas em Marketing Digital, Gestão Financeira, entre outros temas escolhidos cuidadosamente para auxiliar os empresários sul-mato-grossenses a superarem os efeitos econômicos ocasionados pela pandemia de Covid-19.



“Além dessa consultoria de biossegurança, aqueles empresários que queriam alguma orientação na área de Marketing, Finanças, Gestão de Pessoas, também foram encaminhados para receber este tipo de atendimento. Nos aproximamos ainda mais dos empresários, dos mais diversos portes e dos parceiros, buscando alternativas para ajudá-los neste momento de pandemia”, finaliza a gerente Luzicarla Softov.



As inscrições para as consultorias do Sebrae Orienta seguem abertas, no site: orienta.ms.sebrae.com.br. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.