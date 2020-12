Mais de 47 mil motoristas são alertados pelo Detran-MS sobre vencimento de CNH

Procedimento de renovação é simples e pode ser feito de forma online, pelo site do departamento - (Foto: Felipe Ribeiro/A Crítica)

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) emitiu neste mês de dezembro 47,1 mil correspondências a condutores do Estado que estão com suas CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) vencidas entre 1º de janeiro de 2017 a 18 de fevereiro de 2020.

O órgão alerta sobre a necessidade de renovação do documento, uma vez que o não cumprimento de tal norma significa infração ao Código Brasileiro de Trânsito (CTB). A punição e medida administrativa podem resultar em multa gravíssima, de R$ 293,47, sete pontos na carteira, recolhimento da CNH e retenção do veículo.

Para ajudar o condutor a evitar tais constrangimentos, o departamento orienta que o processo de renovação da habilitação pode ser feito pelo site meudetran.ms.gov.br. No portal, basta clicar no ícone “habilitação” para iniciar o procedimento.

Caso a pessoa resida na Capital, após o pagamento da guia é necessário agendar no site o dia e o horário do exame, tirar uma nova foto na agência e realizar o exame médico.

Para detalhes adicionais, o condutor pode entrar em contato com o Detran-MS no telefone 154 ou (67) 3368-0500.