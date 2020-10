Mais de 300 pessoas já procuraram ajuda no Núcleo de Superendividados do Procon/MS

No ato do atendimento o consumidor recebe "dicas" de procedimentos para não extrapolar o orçamento. - ( Foto: Divulgação/ Secom Gov MS)

Mais de 330 pessoas já recebem o auxílio e as orientações do Núcleo Permanente de Atendimento ao Consumidor Endividado e Superendividado do Procon/MS – o Nupaces, criado em agosto deste ano.

Cumprindo um papel social, o núcleo ajudar o superendividado a encontrar maneiras de enfrentar o problema e encaminhar soluções, conforme explicou o superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão.

No ato do atendimento o consumidor recebe “dicas” de procedimentos para não extrapolar o orçamento. Não gastar mais do que ganha, ter cuidado com o crédito fácil, não assumir dívida sem antes refletir e conversar com a família, ler o contrato e os prospectos, exigir informações sobre taxas de juros mensal e anual estão entre as recomendações.