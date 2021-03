Mais de 300 migrantes internacionais participarão de curso da UEMS

O curso oferecido pelo Programa UEMS Acolhe será on-line

Com uma proposta inovadora para que migrantes internacionais possam reconhecer e produzir diferentes tipos de textos na língua portuguesa em um contexto nacional ou fora das nossas fronteiras, o novo curso do Programa UEMS ACOLHE vai atender 390 migrantes internacionais.

O curso ‘Leitura e Produção de Textos em Situação de Imersão’ recebeu 392 inscrições de pessoas de 31 países, que se autodeclararam falantes de 21 línguas distintas. “Esperávamos receber 120 inscrições, para a abertura de 2 turmas. Ao passarmos das 250 inscrições percebemos o grande desafio que se apresentava para a equipe de colaboradores”, afirmou o coordenador do Programa UEMS ACOLHE, professor doutor João Fábio Sanches Silva.

As aulas serão on-line e possibilitarão aos migrantes internacionais a participação mais ativa de nacionais de outros países na recepção e produção de conhecimentos e de conteúdos em língua portuguesa, a partir da leitura, compreensão e produção de textos.

Segundo João Fábio, devido ao expressivo número de inscrições foram abertas 5 turmas, divididas pela língua de origem dos alunos. São 3 turmas para falantes de espanhol, 1 turma para falantes de francês e crioulo e 1 turma para falantes de outras línguas, em que a língua inglesa é a predominante. “Toda esta diversidade cultural enriquece não apenas os alunos, mas também toda nossa equipe de professores e auxiliares”, diz João Fábio. Outro ponto que chamou a atenção da coordenação geral foi o fato desses alunos residirem em 16 países diferentes, o que demonstra a potencialidade de acolhimento linguístico a partir das ações remotas.

Ainda no primeiro semestre de 2021, o Programa UEMS ACOLHE irá oferecer um novo curso voltado para os aspectos culturais brasileiros, com abertura de inscrições prevista para a segunda quinzena de abril. Informações sobre este novo curso já estão disponíveis na página do Programa, na aba ‘Cursos e Horários’, no endereço www.uems.br/uemsacolhe.

Programa UEMS ACOLHE

O Programa UEMS ACOLHE – Acolhimento Linguístico, Humanitário e Educacional a Migrantes Internacionais – é o resultado de uma série de ações de extensão desenvolvidas no âmbito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul com a finalidade de atendimento diferenciado em diversas áreas do conhecimento a comunidade migrante internacional no nosso estado.

Emmanuelly Castro, UEMS

Foto: Edemir Rodrigues