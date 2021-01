Mais de 216 mil cestas alimentares serão entregues aos indígenas de MS neste ano - (Foto: Monique Alves)

As cestas alimentares entregues todo mês aos indígenas em Mato Grosso do Sul somarão mais de 216 mil unidades em 2021. Distribuída pelo Governo do Estado e gerenciada pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), as entregas totalizam mais de 18 mil cestas mensais chegando em 55 aldeias do estado.

“Nossas equipes da Superintendência de Benefícios Sociais (SUBS) da Sedhast já começaram as entregas neste ano desde o último dia 5. Além da entrega, nossas equipes também conversam com as pessoas e verificam situações de novas famílias que migraram de uma aldeia para outra, ou ainda de casos de novas formações familiares. Caso haja necessidade, as cestas são remanejadas de uma aldeia para outra, ou seja, mesmo que uma família se mude, não deixa de receber os alimentos”, destaca o secretário da Sedhast em substituição, Adriano Chadid.

As mais de 18 mil cestas alimentares, com mais de 25 quilos cada, compreendem uma ação que garante segurança alimentar aos indígenas de Mato Grosso do Sul. Cada cesta alimentar é composta por 21 itens, como por exemplo, arroz, feijão e carne, chegando em 13 municípios com aldeias em MS.

Com essa ação de entrega, mantida regularmente mesmo durante o período de pandemia, a estimativa é que mais de 90% da população indígena do Estado seja beneficiada. Outras áreas indígenas, não demarcadas, são atendidas com cestas alimentares de responsabilidade do Governo Federal.