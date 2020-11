Mais de 2 mil homens reforçam a segurança no Estado durante as festas de fim de ano

Mais de 2 mil homens reforçam a segurança no Estado - ( Foto: Saul Schramm )

A Operação Boas Festas, lançada hoje pelo Governo do Estado e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio da Polícia Militar, vai garantir um reforço de mais de 2 mil policiais em Campo Grande e nos mais movimentados municípios de Mato Grosso do Sul durante as festas de fim de ano.

O objetivo segundo o comandante-geral da Polícia Militar é aumentar a sensação de segurança, no momento em que o pagamento do décimo terceiro salário aumenta a circulação de dinheiro e de pessoas nas ruas. “Cabe ressaltar que nós não estamos tirando o policiamento de outras áreas, mas sim reforçando a segurança na área comercial, em virtude do aumento do fluxo de pessoas que haverá nesse ambiente, para dar aquela sensação de segurança tanto para o comerciante, como para o usuário que vai fazer compras”, explica.

Policiamento será reforçado para garantir segurança e tranquilidade para a população e o comércio no fim de ano

O reforço no policiamento ficará a cargo dos alunos do Curso de Formação de Soldados e do Curso de Formação de Oficiais, que atuarão principalmente na modalidade a pé, nas principais áreas comerciais de Campo Grande e do interior do Estado. “Esse ano Mato Grosso do Sul inovou e nós teremos reforço no policiamento não só na Capital, mas também em Dourados, Três Lagoas, Bonito e Corumbá foram contemplados, justamente para garantir segurança para a população e os comerciantes neste momento de festas natalinas”, ressaltou o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, durante a solenidade de lançamento da Operação Boas Festas.

Secretário Antonio Carlos Videira

Para o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Renato Paniago, o reforço no policiamento colabora com o comércio, uma vez que o consumidor tem mais tranquilidade para ir às compras. “Isso é muito importante porque nós precisamos, além de ter uma segurança com a questão da pandemia, uma segurança em relação ao indivíduo, que nesta época está carregando mais dinheiro, para que possa ir até o comércio, fazer suas compras e voltar para casa com tranquilidade”, enfatizou.

Desde o lançamento da Operação Boas Festas, os policiais que reforçam a segurança no comércio já estão nas ruas, com foco na prevenção delitos e redução dos índices criminais, aumento da segurança e bem-estar da população. A ação segue até o dia 4 de janeiro de 2021 e, na semana do Natal, haverá em Campo Grande um incremento de mais de 230 policiais, totalizando um incremento de 1.230 homens e mulheres no efetivo policial.

Em Campo Grande, entre os locais contemplados com o reforço no policiamento estão as ruas e avenidas onde há shoppings e centros comerciais, entre elas as avenidas Afonso Pena, Ernesto Giesel, Consul Assaf Trad, Rua 14 de Julho, Euclides da Cunha, Avenida Mato Grosso, Júlio de Castilho, Manoel da Costa Lima, Raquel de Queiroz, Marquês de Pombal, Bom Pastor, entre outras.

“Na fronteira nós estamos reforçando a segurança também, já que é um grande destino de compras, sobretudo em Ponta Porã, onde o comércio na gêmea Pedro Juan Cabalero é bastante ativo, portanto nós queremos neste momento robustecer o policiamento em todo o estado de Mato Grosso do Sul, com mais de 2 mil homens, empregaremos todo o nosso efetivo, inclusive administrativo para garantir que tenhamos um bom e abençoado final de ano”, finalizou o secretário de Segurança.