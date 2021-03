Mais de 1,2 mil vagas de empregos estão disponíveis na Funtrab/MS

A Fundação do Trabalho (Funtrab) de Mato Grosso do Sul disponibiliza nesta segunda-feira, dia 08 de março, um total de 1.234 oportunidades de recolocação no mercado de trabalho - (Foto: Secom/MS)

A Fundação do Trabalho (Funtrab) de Mato Grosso do Sul disponibiliza nesta segunda-feira, dia 08 de março, um total de 1.234 oportunidades de recolocação no mercado de trabalho. Para Campo Grande são 246 ocupações destinadas para áreas diversas.

Mas também há vagas disponíveis em outros 25 municípios do interior do Estado: Miranda (299), Dourados (170), Nova Andradina (100), Nova Alvorada do Sul (63), Ribas do Rio Pardo (58), Chapadão do Sul (42) e Três Lagoas (31).

Em tempos de pandemia, a recomendação é para que os candidatos que tenham interesse em alguma vaga façam o agendamento de entrevista via aplicativo MS Contrata + disponível nas principais lojas virtuais. A medida visa evitar a aglomeração e oferecer mais agilidade no atendimento.

Em caso de dúvidas entre em contato com a Casa do Trabalhador da sua região. O detalhamento das vagas por município pode ser conferido no endereço eletrônico www.funtrab.ms.gov.br.