Mais de 110 mil kits merenda são entregues aos alunos da Reme durante pandemia

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), garante a alimentação dos alunos com a distribuição dos kits merenda - (Foto: Kleiton Queiroz)

Com a suspensão das aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino (Reme), desde o dia 18 de março, por conta da pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), garante a alimentação dos alunos com a distribuição dos kits merenda. Com a atual fase de entrega dos alimentos, a prefeitura soma mais de 110 mil kits, distribuídos em quatro etapas, das quais a primeira teve início no dia 23 de março.

Os kits merenda são destinados aos alunos da Reme que se encontram em situação de vulnerabilidade social, cujas famílias estão inscritas no Programa Bolsa Família, do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE). Na quarta etapa, iniciada no dia 28 de outubro, a Semed vai entregar mais de 31,4 mil kits merenda, dos quais 670 serão para ONGs.

Mãe de aluno beneficiado pelo kit merenda, Lira Francisca de Souza, reconhece a importância em receber os alimentos: “Ajuda muito. Chega na hora e é uma ajuda e tanto, porque só meu esposo está trabalhando. Peguei as quatro vezes e não deixo de pegar. Faz diferença, e muito”. Para outra mãe de aluno da Reme, Any Menezes Moreira, o kit merenda atende à necessidade da família. “As coisas no mercado estão muito caras, então esta cesta, no momento de pandemia, ajuda”.

O superintendente de Gestão Administrativa da Semed, Walter Pereira, comentou a importância de realizar a ação para os alunos da Reme. “Nossa missão é cuidar das crianças, com todo amor e carinho. Assim, já entregamos mais de 110 mil kits aos alunos em situação vulnerável. Não vamos parar, nós vamos continuar cuidando de todas as nossas crianças e, assim, levar o alimento àquelas que estão estudando em sistema remoto e levando o caderno de atividades para realizar em casa”.

O kit merenda contém 5 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, 500 gramas de macarrão, 1 quilo de leite em pó, 900ml de óleo, 400 gramas de biscoito e 340 gramas de extrato de tomate, além de dez pães de hot dog. Os alunos alérgicos a glúten ou com intolerância a lactose também são atendidos. Eles recebem leite de soja e biscoito de polvilho ou sequilhos. Na primeira etapa foram distribuídos 20 mil kits merenda e, a partir da segunda etapa, a quantidade subiu para aproximadamente 30 mil.