Mais de 100 animais retornam à natureza após reabilitação no CRAS

A soltura de animais reabilitados é uma rotina - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

Mais de 100 animais – a maioria aves – foram devolvidos à natureza na última semana, depois de passarem por processo de reabilitação no CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), órgão ligado ao Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

Periquitos, jandaias, corujas, gaviões, socó, curicaca e ainda mamíferos como cotia, lobinho e gambá. Alguns vítimas do tráfico, e apreendidos pela Polícia Militar Ambiental, e outros entregues ao CRAS pela própria população, a partir de agora todos passam a viver, nas matas de uma fazenda cadastrada pelo Imasul para receber animais reabilitados.

O médico veterinário Diogo Borges, explicou que as aves ficam momentaneamente em um viveiro dentro da mata para reaprender os hábitos da vida em liberdade, mas em seguida serão soltas.

A soltura de animais reabilitados é uma rotina. Dependendo do animal, alguns são levados ao Pantanal ou para a região de Bonito, esses são os principais destinos. Porém o CRAS tem propriedades cadastradas para receber animais reabilitados em todas as regiões do Estado.