Mais 54,6 mil doses de Coronavac chegam em MS nesta quarta-feira

(Foto: Divulgação)

Mato Grosso do Sul recebe nesta quarta-feira, 17, mais 54,6 mil doses de Coronavac. Com esta oitava remessa Mato Grosso do Sul totaliza 371.660 doses de vacinas já recebidas, entre AstraZeneca e Coronavac.

O Estado já se tornou referência nacional na distribuição de vacinas, e segundo o Secretário de Saúde Geraldo Resende, a meta é ser o melhor também na aplicação.

Segundo ele com esta nova remessa serão vacinados todos os idosos até 70 anos.

Em quarto lugar entre os Estados na aplicação da dose um, Mato Grosso do Sul já imunizou 63,20% do público prioritário. Já com a segunda dose estamos com 30,50%, o que nos coloca na primeira posição no ranking nacional.