Mais 252 agentes penitenciários são convocados e tomam posse na próxima semana

Campo Grande disponibiliza o maior número de vagas, 127 - (Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Na próxima semana, já tomam posse, mais 252 agentes penitenciários aprovados no concurso público e convocados pelo Governo de Mato Grosso do Sul. Esta é a oitava turma desde 2017, totalizando 898 nomeações de agentes penitenciários.

Para tomar posse, os candidatos deverão comparecer, comparecer à Unidade de Recursos Humanos da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) em horário definido no edital, publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, dia 18.

Devem estar portando original e fotocópia de todos os documentos solicitados, incluindo carteira de identidade; título de eleitor e certidão de quitação eleitoral; cadastramento no CIC/CPF; cadastramento no PIS/Pasep; Certidão de Casamento ou Nascimento; Carteira de Trabalho e Previdência Social; comprovante de residência; comprovante de escolaridade (Diploma e Histórico Escolar) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo categoria B. A relação de todos os documentos exigidos também consta no edital.

Na última quinta-feira (17), a Agepen publicou o quadro de vagas para a lotação dos candidatos aprovados em todas as fases do concurso público da instituição, nomeados no final de julho. A escolha de vagas, que acontece no momento da posse, obedecerá a ordem de classificação no certame, conforme a disponibilidade no município de preferência para a área concorrida – Segurança e Custódia, Administração e Finanças e Assistência e Perícia – e suas especificidades.

Campo Grande disponibiliza o maior número de vagas, 127; Dourados 27 e Três Lagoas, com 23. Tem vagas também para as cidades de Amambai, Bataguassu, Caarapó, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste.