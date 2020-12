Prefeito de Coxim perde mãe em luta contra covid-19

Aluízio São José e sua mãe, Ilda Aparecida Cometki São José - ( Foto: Reprodução )

Vítima da Covid-19, Ilda Aparecida Cometki São José, mãe do prefeito do município de Coxim, Aluízio São José (PSB), morreu neste sábado (26). O prefeito, que usou a rede social para dar a notícia aos amigos e familiares, também agradeceu as orações e todo carinho recebido.

“Hoje à noite, o céu ganhará um novo lume. Minha querida mãe, Ilda Aparecida Cometki São José, está sendo recebida por Deus, após ser acometida por Covid-19. Em nome de nossa família, agradecemos as orações e as palavras afetuosas”, desabafou Aluízio em sua publicação.

Sobre o velório e o enterro, ainda não há informações do local.