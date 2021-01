Macron cumprimenta Biden e já celebra retorno dos EUA ao Acordo de Paris

Presidente Francês parabeniza a posse de Biden e Kamala Harris - (Foto: Reprodução)

Líderes mundiais, como o presidente do Canadá, Justin Trudeau, e o primeiro-ministro da Israel, Benjamin Netanyahu, foram ao Twitter cumprimentar o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e sua vice, Kamala Harris, pela posse nesta quarta-feira, 20, como novos líderes da Casa Branca. O presidente da França, Emmanuel Macron, aproveitou a mensagem para celebrar o retorno dos americanos ao Acordo de Paris, uma promessa de campanha dos democratas.

"Muitas felicidades neste dia tão significativo para o povo americano! Estamos juntos. Estaremos mais fortes para enfrentar os desafios do nosso tempo. Mais fortes para construir nosso futuro. Mais fortes para proteger nosso planeta. Bem-vindos de volta ao Acordo de Paris!", publicou Macron na rede social.

Mensagem de Macron para os empossados: Para Joe Biden e Kamala Harris Muitas felicidades neste dia tão significativo para o povo americano! Estamos juntos. Estaremos mais fortes para enfrentar os desafios do nosso tempo. Mais forte para construir nosso futuro. Mais forte para proteger nosso planeta. Bem-vindo de volta ao Acordo de Paris! (Foto: Twitter/@EmmanuelMacron)

Biden deve assinar a ordem executiva devolvendo os EUA ao Acordo de Paris, que combate as mudanças climáticas, ainda nesta quarta-feira.

Em sua publicação, Trudeau lembrou que EUA e Canadá são parceiros históricos. "Estou ansioso para continuar essa parceria com você, Biden, Kamala Harris e sua administração", publicou.

Mensagem de Trudeau para os Empossados: Parabéns, Joe Biden, em sua posse como o 46º Presidente dos Estados Unidos. Nossos dois países enfrentaram alguns dos maiores desafios da história juntos - e estou ansioso para continuar esta parceria com você, Kamala Harris, e sua administração. (Foto: Twwiter/ @JustinTredau)

Já Netanyahu, ao parabenizar os empossados, disse esperar trabalhar junto ao novo líder da Casa Branca e citou o Irã como uma "ameaça" e um "desafio comum".

Mensagem de Netanyahu para os empossados: Parabéns presidente Joe Biden e vice-presidente Kamala Harris em sua inauguração histórica. Presidente Biden, você e eu temos uma amizade pessoal calorosa que remonta a muitas décadas. (Foto: Twitter/ @netanyahu)

O Alto Representante da União Europeia (UE) Josep Borrell saudou "a intenção do presidente de se envolver com o mundo mais uma vez". "A UE espera abrir um novo capítulo das relações transatlânticas e trabalhar em conjunto na resolução das 'crises em cascata da nossa era'", escreveu no Twitter.

Mensagem do Alto Representante aos empossados: Parabéns ao "Presidente dos EUA" Biden e "Vice Presidente" Harris. Saudamos a intenção do presidente de se envolver com o mundo mais uma vez. A UE espera abrir um novo capítulo das relações transatlânticas e trabalhar em conjunto na resolução das "crises em cascata da nossa era". (Foto: Twitter/ @JosepBorrellF)

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, também se manifestou sobre o novo governo, mas não citou a chapa eleita. Ele apenas escreveu que a administração do agora ex-presidente Donald Trump é "relegado à história em desgraça". "Talvez o novo pessoal em Washington tenha aprendido", concluiu.

Mensagem do Chanceler iraniano aos empossados: Trump, Pompeo & Co. são relegados à lixeira da história em desgraça. Mas as memórias do Gen Soleimani e dos anos 1000 assassinados, mutilados e famintos de comida e remédios pelo estado de Trump - e econômico - terrorismo e crimes contra a humanidade irão brilhar. Talvez gente nova em DC tenha aprendido. (Foto: Twitter/ @JZarif)

Mais cedo, outras lideranças mundiais como o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, também se manifestaram.