"Luzes no céu" durante a noite chamam a atenção de população corumbaense

A população de Corumbá, a 425 km de Campo Grande, se surpreendeu na noite de ontem (30) com satélites da Starlink no céu. Muitos não sabiam o que era, mas conforme o professor Carlos de Melo Vasque Junior, físico e coordenador do Clube de Astronomia Duilia de Mello, explica as "luzes" são parte de um projeto da Starlink que visa criar uma “constelação” de satélites com vias de criar um sistema de comunicação, via internet, global.

A empresa é do megaempresário Elon Musk.“Isso ainda é uma introdução ao projeto, porque será uma quantidade muito maior de satélites para fornecer internet para todo globo. É um projeto ambicioso, e o que as pessoas veem no céu é ainda a introdução ao projeto”, detalha o físico.

Ele afirma que os equipamentos estão orbitando o planeta e por isso, são vistos em diferentes regiões a cada noite. “O diferente, o bacana, o que chama atenção nesse caso aí é que formam esse trenzinho de satélites”, concluiu. Com informações do Diário Corumbaense.