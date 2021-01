Lucro industrial da China cresce 20,1% em dezembro sobre mesmo período de 2019

O lucro do setor industrial da China cresceu 20,1% em dezembro em relação ao mesmo mês do ano anterior, segundo o Escritório Nacional de Estatística do país. O ritmo de crescimento acelerou na comparação com novembro, quando a expansão foi de 15,5%.

Com o resultado, o lucro industrial chinês avançou 4,1% no acumulado de 2020 em relação ao ano anterior. Em 2019, o setor havia registrado queda de 3,3%. Mais de 60% das empresas consultadas pelo Escritório Nacional de Estatística tiveram aumento dos lucros, segundo os dados oficiais.

As empresas industriais controladas pelo Estado chinês tiveram redução de 2,9% dos lucros em 2020. Nas empresas privadas, houve aumento de 3,1%. As companhias estrangeiras tiveram o melhor desempenho, com alta de 7,0%.