Lua fica avermelhada e chama a atenção dos sul-mato-grossenses; motivo é preocupante

A lua vermelha é motivo de preocupação - (Foto: Jorge Meléndez/Twitter/Reprodução)

Ver a lua vermelha pode ser muito bonita, mas na realidade o motivo é muito mais preocupante do que se imagina. Conforme especialistas, a coloração do satélite é indicativo do quanto a atmosfera está altamente poluída, e as queimadas em Mato Grosso do Sul intensificaram o fenômeno.

Os aerossóis gerados pelas queimadas são injetados na troposfera, por volta de 2 a 8 km de altitude, e são transportados pelos ventos até chegar no centro-sul do Brasil e em outros países da América do Sul. O efeito é causado pelo contato entre a luz do Sol (refletida pela Lua) e as partículas de fuligem suspensas na atmosfera.

Este fenômeno ocorre frequentemente com a luz do sol que chega diretamente à atmosfera da terra no amanhecer e no entardecer, pois nesses horários o sol está no horizonte e a luz precisa atravessar uma densa camada de ar até chegar aos nossos olhos. Geralmente, a poluição atmosférica intensifica esse fenômeno do amanhecer e entardecer.

Na última quinta-feira (1º) houveram relatos em várias cidades do centro-sul do país de que céu ficou alaranjado e o calor extremo causou um cenário infernal. Ao cair do sol no horizonte, a Lua cheia surgiu no céu com um aspecto alaranjado que logo tomou um tom vermelho sangue. Logo as imagens começaram a circular na internet e diversas teorias surgiram como crenças religiosas, poluição atmosférica e até associaram com a Lua de sangue (fenômeno astronômico).

O Estado vem enfrentando uma estiagem prolongada, com baixa umidade relativa do ar em vários municípios, os incêndios em vegetação tem se alastrado, principalmente na região do Pantanal.