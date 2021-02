Live da Educação retorna nesta segunda para falar sobre o Ano Letivo de 2021

Alunos da Rede Estadual - (Foto: Governo do Estado de MS)

Os encontros periódicos com a equipe da Secretaria de Estado de Educação (SED) retornam nesta segunda-feira (01.02), às 15h, com a Live da SED. Realizadas desde maio de 2020, em meio ao período de suspensão das atividades presenciais nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE), as transmissões seguirão como um espaço voltado para comunicados direcionados aos profissionais da Educação, estudantes e comunidade em geral.

Durante oito meses, entre maio e dezembro de 2020, foram 27 edições – disponíveis na página do Governo de MS no Facebook – que contaram com participações de convidados especiais, avisos sobre o início de campanhas, período de matrículas, anúncios de parcerias (como Google e Microsoft) e detalhamentos sobre as principais novidades na Rede. Entre os destaques, esteve o lançamento do Protocolo de Volta às Aulas, realizado no dia 23 de novembro.

“Com as lives, os profissionais da Educação de Mato Grosso do Sul passaram a ter um encontro semanal com a equipe da SED e o resultado foi incrível. Promovemos conversas, palestras e realizamos diversos comunicados, sempre com um espaço voltado para tirar dúvidas, para ter as devolutivas da comunidade. Foi uma forma de estabelecer o contato com todos e seguiremos com essa proposta para o ano de 2021”, destacou a secretária Cecilia Motta.

Live desta segunda-feira (01.02) será sobre a organização do Ano Letivo de 2021

Retorno em 2021

Nesta primeira edição do ano, o tema central vai ser a “Organização do Ano Letivo de 2021”, com as participações da secretária Cecilia e também do superintendente de Políticas Educacionais da SED, Hélio Daher, que irão falar sobre o período de Jornada Pedagógica, que se inicia no dia 04 de fevereiro, e também sobre a volta às aulas, em março.

Durante a transmissão, que começa às 15h e será realizada na página do Governo do Estado no Facebook (Clique aqui e acesse), os internautas poderão enviar dúvidas e questionamentos no espaço dedicado aos comentários na rede social.