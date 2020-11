Lideranças democratas no Congresso pedem retomada de negociações por pacote

O líder da maioria republicana no Senado americano, Mitch McConnell - (Foto: Stefani Reynolds/EFE)

Em carta aberta ao líder republicano no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, o líder democrata na Casa, Chuck Schumer, e a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, convocou o senador da legenda governista a retomar as negociações por uma nova rodada de estímulos fiscais, a fim de atenuar os efeitos econômicos do coronavírus.

"Pelo bem do país, pedimos que você venha até a mesa e trabalhe conosco para produzir um acordo que atenda às necessidades dos EUA neste momento crítico", exortam os congressistas no documento.

No texto, Pelosi e Schumer aludem ao comentário de McConnell de que um novo pacote precisa ser implementado e lembram que o coronavírus está em acelerada disseminação pelos EUA, com hospitais sobrecarregados. "Nossas pequenas empresas e governos estaduais, locais e tribais estão alertando sobre fechamentos e cortes dramáticos se o Congresso não agir imediatamente", pontuam.

Os democratas lembram ainda que, nas negociações anteriores, concordaram em reduzir o valor da legislação para US$ 1,2 trilhão "Desde então, você reduziu sua proposta de US$ 1 trilhão para US $ 500 bilhões, apesar do consenso de economistas e especialistas de que o país exige uma injeção de ajuda muito maior", ressaltam.