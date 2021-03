Licitações de obras de pavimentação asfáltica em Caarapó e Sidrolândia avançam - (Foto: Gov MS/Edemir Rodrigues )

Duas importantes obras de implantação e pavimentação asfáltica no interior de Mato Grosso do Sul estão avançando, entre elas, as da MS-278, no município de Caarapó e da MS-258, no município de Sidrolândia, dois importantes produtores agropecuários do Estado.

O Governo do Estado, por intermédio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), divulgou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (17) a lista das empresas habilitadas para as duas obras que somam mais de 50 quilômetros de extensão.

A primeira obra de implantação e pavimentação asfáltica é da rodovia-278, no trecho entre a MS-156, passando pela BR-163, com a MS-378, além do subtrecho do KM 26,80 com o km 57,714. A extensão é de 30,91 quilômetros.

A segunda obra é no município de Sidrolândia de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia MS-258, no trecho entre a MS-455, no Capão Seco, em uma extensão aproximada de 21,817 quilômetros.

Para o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, reforça que o andamento das obras revela o interesse do Governo do Estado em melhorar as vias de escoamento de produção. “Caarapó e Sidrolândia são municípios estratégicos economicamente e, consequentemente, no aspecto social. Investir em infraestrutura é investir nas pessoas, porque estamos gerando emprego e renda. Todas as obras que estão ocorrendo em todo o vão contribuir com o escoamento da produção, melhorias no tráfego local e expansão do turismo”.

No total, as duas obras somam recursos de R$ 90 milhões provenientes dos recursos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul)

As (obras) fazem parte do pacote de obras lançado pelo governador Reinaldo Azambuja em janeiro deste ano, que prevê a pavimentação e recuperação de 296 km de estradas em Mato Grosso do Sul, com um investimento de R$ 376 milhões.

A expectativa é de investimento de R$ 2 bilhões para área de infraestrutura urbana e rural no Estado até o final de 2022, com a previsão de 2.200 quilômetros de estradas pavimentadas e recuperadas, além da construção de 160 pontes de concreto. Estas demandas foram definidas dentro do programa “Governo Presente”, onde o governador ouviu as lideranças dos 79 municípios.

Acesse o Diário Oficial do Estado e confira as empresas habilitadas e informações do prazo recursal, entre outros.