Liberação do tráfego em ponte na MS-243 é adiada para sexta-feira

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) adiou para esta sexta-feira (12) a liberação do tráfego de caminhões e carros leves sobre a ponte de madeira do Córrego Tererê, no km 44 da rodovia MS-243, no Pantanal do Nabileque, em Corumbá.

A força-tarefa contratada pela agência para recuperação da travessia danificada no dia 5, durante passagem de um caminhão com sobrepeso, constatou a quebra de sete vigas, motivando o atraso na conclusão do serviço, inicialmente prevista para ontem (9).

O regional da Agesul em Corumbá, Luiz Mário Anache, informou que a interdição da passagem foi prorrogada devido ao maior volume de serviços, verificado após o início das intervenções na estrutura da ponte. “A ponte poderia ter caído, causando maiores danos”, disse. A liberação do tráfego se dará a partir das 14h de sexta-feiraa liberação do tráfego se dará a partir das 14h de sexta-feira

Com as alterações de prazos para liberação da travessia na vazante, que fica localizada em uma serra, os veículos devem usar a rodovia MS-325 (Estrada do Carandazal), no entroncamento do Morro do Azeite com a BR-262, como desvio para acessar a MS-243.