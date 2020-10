Leilão da Sanesul é um sucesso, e MS está mais perto da universalização da coleta de esgoto

Com deságio de 38% em relação ao preço inicial, a empresa Aegea venceu o pregão com a oferta tarifária de R$ 1,36 (m³). Com isso, a companhia levou o contrato de prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário em 68 Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul.

Para o governador Reinaldo Azambuja, o maior ganho para Mato Grosso do Sul é a abreviação do tempo de implantação da universalização da coleta do esgotamento sanitário que garante qualidade de vida e saúde para a população do Estado.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, avaliou o resultado do leilão como bastante positivo, e ressaltou que o maior ganhador são os sul-mato-grossenses.

O projeto de PPP da Sanesul tem como objetivo universalizar os serviços de esgotamento sanitário nos municípios atendidos pela Sanesul, nos próximos 30 anos, e beneficiará 1,7 milhão de sul-mato-grossenses dos 68 municípios.

A previsão é de que, durante os 30 anos de concessão, sejam investidos R$ 3,8 bilhões pela iniciativa privada, sendo aproximadamente R$1 bilhão em obras e R$ 2,8 bilhões na operação e manutenção do sistema de esgoto.

