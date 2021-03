Juventude em Pauta fala das políticas públicas para jovens do interior

O Juventude em Pauta é exibido ao longo da programação da TV ALEMS, canal 9 da operadora NET em Campo Grande e em Dourados - (Foto: Reprodução)

Os grandes centros, naturalmente, têm mais acesso a recursos e serviços que acabam impactando positivamente na formação de jovens, tanto culturalmente quanto para o mercado de trabalho. O interior, no entanto, pode sofrer com a falta de alguns desses recursos, o que tem sido um desafio para os gestores locais. Essa busca por uma interiorização das políticas públicas voltadas aos jovens foi assunto da nova edição do Juventude em Pauta.

Jander Gomez, Gestor de Cultura em Terenos, e Mariana Gomes da Rocha, Coordenadora de Políticas Públicas para a Juventude em Dourados, foram os entrevistados da edição. Eles falaram como cada um dos municípios está planejando e executando ações voltadas a esse público.

Em Terenos, explicou Jander, o foco é na Educação, e em função da pandemia, garantir o acesso ao conhecimento com biossegurança – o que tem sido e ainda será um desafio. Já em Dourados, segundo Mariana, a formação voltada ao ingresso no mercado de trabalho é o mote do atual planejamento.

O Juventude em Pauta é exibido ao longo da programação da TV ALEMS, canal 9 da operadora NET em Campo Grande e em Dourados.