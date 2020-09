Justiça inocente empresário acusado de estuprar Mari Ferrer

O juiz Rudson Marcos, da 3ª Vara Criminal de Florianópolis, absolveu ontem o empresário André Camargo Aranha da acusação de estupro de vulnerável da influenciadora Mari Ferrer, em 2018, em um beach club de Jurerê Internacional, no Norte da Ilha de Santa Catarina.

Segundo a Associação dos Magistrados Catarinenses, a decisão levou em consideração manifestação do Ministério Público - responsável pela denúncia apresentada em 2019 - no sentido de que as provas do processo eram "insuficientes" para amparar uma condenação.

Nas redes sociais, os usuários contestaram a finalização do processo, e a hashtag #justiçapormaribferrer ficou nos trending topics do Twitter no Brasil, assim como o nome da blogueira. Ela denunciou o caso em seu Instagram em 2019, mas a conta foi retirada do ar após as postagens sobre o caso.

