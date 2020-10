Justiça do Trabalho de MS tem seu retorno presencial nesta segunda

Foram tomadas as medidas para garantir a saúde e segurança de magistrados, servidores, estagiários, colaboradores - ( Foto: Divulgação/ TRT-MS)

Nesta segunda-feira (5), a Justiça do Trabalho de MS tem o retorno gradual das atividades presenciais.

Foram tomadas as medidas para garantir a saúde e segurança de magistrados, servidores, estagiários, colaboradores e dos jurisdicionados no retorno gradual das atividades presenciais.

Nesta etapa, o atendimento ao público e a realização de audiências e sessões presenciais ainda estão suspensos, mas o TRT24 já está se preparando para as próximas fases do Plano de Retomada que serão adotadas tão logo as condições sanitárias permitirem a segurança de todos.