Junta médica do Detran-MS já pode ser agendada pelo Whatsapp

Para contatar por meio do whatsapp, o cidadão deve gravar na agenda do seu celular o número do canal de comunicação do departamento - (Foto: Reprodução/Detran-MS)

Os condutores Sul-mato-grossenses já podem contar com mais um serviço prático do Detran-MS, o agendamento da Junta Médica pelo meio digital. Agora, o processo pode ser realizado diretamente do Whatsapp. Desde o início deste ano, quase 2 mil laudos foram realizados nas agências.

Segundo a diretora de habilitação do Detran-MS, Lina Issa Zeinab, a medida reforça as ações empreendidas pela autarquia a fim de levar mais comodidade ao cliente. “Além de diminuir o registro de filas nas agências”, comenta.

No caso do whatsapp, o condutor deve gravar na agenda do seu celular o número (67) 3368-0117, que é o canal de comunicação do Detran específico para agendamento de Junta Médica. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Antes de solicitar o recurso, é necessário já ter sido avaliado pelo médico singular.

“Nossa intenção é que o serviço fique mais rápido e cômodo para o usuário”, afirma a diretora.

Junta Médica

Os procedimentos de avaliação e o resultado do exame são de competência exclusiva dos médicos peritos Examinadores de Trânsito, especialistas em medicina do tráfego, cuja avaliação leva em consideração as habilidades para condução de veículos.