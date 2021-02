Juízes Daniel Castro e Monique Marchioli assumem Ouvidoria do TRE-MS

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) empossou, na sessão ordinária da última segunda-feira (22), os juízes Daniel Castro e Monique Marchioli - (Foto: Divulgação)

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) empossou, na sessão ordinária da última segunda-feira (22), os juízes Daniel Castro e Monique Marchioli, membros do TRE-MS na classe de jurista e juíza federal, respectivamente, para os cargos de Ouvidores Eleitorais. Daniel Castro assume o cargo titular e Monique Marchioli como substituta.

A Ouvidoria Eleitoral foi criada com a finalidade de estabelecer um canal permanente de comunicação entre o cidadão e o TRE/MS. Por meio dessa ferramenta, o cidadão pode oferecer sugestões, apresentar reclamações, expor críticas ou elogios relacionados com as atividades prestadas pela Justiça Eleitoral do Mato Grosso do Sul.

Perfil - Daniel Castro Gomes da Costa é advogado formado pela UCDB (Universidade Católica Dom Bosco); Mestre e Doutorando em Direito Público pela Universidade de Lisboa (Portugal).

Atualmente é professor de Direito Constitucional e Eleitoral na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Foi também professor na Escola Judicial do TJ-MS e na Escola Superior da Advocacia da OAB/MS.

Ex-Conselheiro do Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Mato Grosso do Sul, Daniel Castro é ainda autor de livros e artigos publicados em obras coletivas. Perfil do Substituto

Perfil - Monique Marchioli Leite é graduada em Direito pelo Centro Universitário de Várzea Grande -Univag (2000). Ex-servidora da Justiça Federal de Mato Grosso (1999-2011), ingressou na Magistratura Federal em junho/2011. Atuou nas seguintes Varas: 1 Vara Federal de Corumbá/MS, de novembro de 2011 a agosto de 2013; 1 Vara Federal de Ponta Porã/Ms, de agosto de 2013 a janeiro de 2014; 1 e 2 Vara de Ponta Porã/MS de julho a dezembro/2014; 2 Vara de Ponta Porã/MS, de julho/2016 a janeiro/2017; 3 Vara Federal de Campo Grande/MS, de janeiro de 2014 a fevereiro 2017. Atuou como Juíza Suplente na 1 Turma Recursal de Campo Grande/MS, de agosto de 2015 a agosto de 2016. Possui formação em Educação Sistêmica e Justiça Sistêmica pelo IDESV - Instituto de Desenvolvimento para a Vida de Belo Horizonte/MS.