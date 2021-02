Juízes Alexandre Pucci e Wagner Saad tomam posse como membros do TRE-MS

Na ordem: Dr. Alexandre Pucci, o presidente do TRE/MS, Paschoal Carmello Leandro e Dr. Wagner Saad - (Foto: Divulgação)

Aconteceu ontem (22) a solenidade com os novos membros titulares do Tribunal TRE-MS. Para o biênio 2021/2023, o Dr. Alexandre Pucci e o Dr. Wagner Saad, na classe de Juiz de Direito foram os escolhidos. A assinatura do termo de posse ocorreu em sessão solene realizada no Plenário do tribunal. Pucci e Saad vão substituir, respectivamente, Djailson de Souza e José Henrique Neiva de Carvalho e Silva.

O Dr. Alexandre Pucci, natural do Paraná, é formado pela Faculdade de Direito de Curitiba. Ingressou na magistratura sul-mato-grossense em 1993 e exerceu a jurisdição nas Comarcas de Ribas do Rio Pardo e Corumbá. Em 2001 foi promovido por merecimento ao cargo de Juiz de Direito de Entrância Especial (Campo Grande), onde atuou no Juizado Especial da Microempresa e, também, está lotado na 6ª Vara do Juizado Especial Central. Na jurisdição eleitoral atuou na 32ª Zona Eleitoral (Ribas do Rio Pardo), na 7ª Zona Eleitoral (Corumbá) e na 44ª Zona Eleitoral (Campo Grande). Em 2017 tomou posse como juiz membro substituto do TRE-MS para o biênio 2017/2019.

Wagner Mansur Saad foi aprovado em concurso público de provas e títulos em 1990, assumindo o cargo de juiz substituto em fevereiro de 1991. Exerceu a judicatura na Comarca de Dourados, sendo promovido, em março de 1992, para a Comarca de Rio Verde e, em 1998, para Ponta Porã. Em 2002 foi promovido a juiz substituto de entrância especial, ocasião em que foi titular da 5ª Vara Criminal de Campo Grande e também da 12ª Vara Cível Residual da Capital. Atualmente é titular da Vara de Execução Fiscal da Fazenda Pública Municipal. Na Justiça Eleitoral exerceu a judicatura nas comarcas por onde passou e, em Campo Grande, foi Juiz da 54ª Zona Eleitoral. Tomou posse como juiz membro substituto do TRE-MS em 2017 na classe de juiz de direito.