Juíza faz tutorial de como burlar o uso de máscara em shopping

A juíza Ludmilla Linz Grilo - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Sendo um dos assuntos mais comentados das últimas semanas, a juíza Ludmilla Linz Grilo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude de Unaí, no noroeste de Minas Gerais, continua ensinado nas redes sociais uma forma de burlar as medidas obrigatória para evitar a prolíferação da Covid-19. Nesta segunda-feira (4), a juíza ensinou em suas redes sociais como andar no shopping sem a máscara respiratória.

“Passo a passo para andar sem máscara no shopping de forma legítima, sem ser admoestado e ainda posar de bondoso: 1 - compre um sorvete; 2 - pendure a máscara no pescoço ou na orelha, para afetar elevação moral; 3 - caminhe naturalmente”, escreve na mensagem que acompanha o vídeo. Ludmilla tem 139,1 mil seguidores na rede social.

“Com o sorvete, pode andar sem a máscara. Acabou o sorvete, bota a máscara. O vírus não gosta de sorvete”, ironizou a juíza no vídeo.

Após a repercussão do vídeo, o advogado José Belga Assis Trad, pediu ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça) a apuração da conduta de Ludmila Lins Grilo. Segundo ele, a juíza pode ter cometido “crime de apologia à infração de medida sanitária preventiva”.

“Após as manifestações no mínimo polêmicas da magistrada, tomamos a iniciativa de pedir apuração de condutas ao CNJ, que é o órgão correcional que faz a análise de conduta ético disciplinares dos magistrados”, salientou o advogado em entrevista ao Giro Estadual de Notícias do Grupo Feitosa de Comunicação.

No pedido, o advogado apresenta ainda outras publicações feitas pela juíza no Twitter no começo de 2021. Em uma delas, de 2 de janeiro, Ludmilla mostra pessoas caminhando em Búzios, no Rio de Janeiro. Segundo ela, a cidade “resiste à estupidez”.

“Uma cidade que não se entregou docilmente ao medo, histeria ou depressão. Aqui, a vida continua. Foi maravilhoso passar meu Réveillon nessa vibe”, escreveu.