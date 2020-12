Juiz de MS, Rubens Witzel, morre de infarto em São Paulo

Rubens Witzel estava no apartamento que possui em São Paulo para passar festas de fim de ano - (Foto: Arquivo)

O juiz Rubens Witzel Filho, titular da 1ª Vara Criminal de Dourados, morreu no começo da noite desta terça-feira (22) no apartamento para onde havia ido passar as festas de final de ano, em São Paulo. Informação divulgada entre integrantes da comunidade maçônica relata o fato, informando a morte por infarto do magistrado. Ainda não há mais detalhes sobre o ocorrido.

Witzel, que já havia passado pela Comarca de Maracaju, havia assumido a vaga deixada pela juíza Dileta Terezinha que pediu remoção para a 7ª Vara Cível e dali chegou a desembargadora do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul).