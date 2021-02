Juiz de MS é convocado para auxiliar Corregedoria do CNJ

O juiz da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, Albino Coimbra Neto - (Foto: Divulgação)

O juiz da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, Albino Coimbra Neto, foi convocado pela Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, para auxílio à Corregedoria Nacional de Justiça. Esta é a segunda convocação do magistrado sul-mato-grossense para prestar serviços ao CNJ.

Nesta primeira etapa de prestação dos serviços, o magistrado auxiliará os trabalhos de inspeção a ser realizada no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no período de 8 a 12 de março de 2021.

Em março de 2019, o juiz foi convocado para integrar a equipe de implantação nacional do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), percorrendo diversos tribunais do país acompanhado de uma equipe de cinco servidores do TJMS.

Para o Espírito Santo, o magistrado viajará acompanhado do servidor Hícaro Augusto Bertolleti, que trabalha em sua assessoria.