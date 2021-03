Juiz Aluízio Pereira dos Santos toma posse como membro substituto no TRE-MS

O juiz Aluízio Pereira dos Santos - (Foto: Divulgação)

O juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, tomou posse, na manhã desta terça-feira (16), como membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), na classe de Juiz de Direito, para o biênio 2021/2023.

Aluízio Pereira dos Santos assume a vaga aberta com o encerramento do biênio do Juiz Ariovaldo Nantes Correa.

A solenidade de posse aconteceu no gabinete da presidência do TRE-MS, com a presença do Desembargador Paschoal Carmello Leandro, Presidente do TRE-MS que, em nome da Corte, recebeu do empossado, seu compromisso de posse.