Jovens pesquisadores do MS estudam soluções ambientais, linguagens, biometria em projetos

Mostrabot é um projeto da Equipe de Robótica da Fundação Liberato, realizadora da Mostratec - (Foto: Crédito/Divulgação)

Dos 237 trabalhos apresentados na 35ª Mostratec – Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, 10 são do interior de Mato Grosso do Sul. Da cidade de Aquidauana surgiram os projetos “pHreader: Um aplicativo para auxiliar na determinação do valor de pH utilizando Redes Neurais Artificiais” e “Lendas e contos indígenas: desenvolvimento de livro digital para valorização da língua e da cultura terena”. Já de Corumbá, veio “Português como Língua de Acolhimento: Estudo Articulando a Relação Sujeito, História e Língua” e “Soluções Ambientais e Econômicas: Utilização de Rejeitos da Mineração em Argamassas Convencionais”. Os assuntos de Coxim são “Aprendizagem de máquina com redes neurais artificias: um estudo de caso de previsões de cotações de ações e fundos imobiliários” e “Conversando com rótulo dos alimentos: Chatbot para educação alimentar e nutricional”. Do município de Dourados aparece “Módulo de Sobrevivência Autossustentável”. De Naviraí o título é “A automação em instituições: uma abordagem sobre o controle de acesso de ambientes escolares por meio de biometria apoiada por inteligência artificial”. O projeto de Ponta Porã é “Desenvolvimento de aleloquímicos, inseticidas e repelente no manejo integrado de percevejos”. Já de Três Lagoas o estudo se intitula “STIMS: Aplicativo para Auxiliar Familiares no Tratamento do TEA”.

A Mostratec Virtu@l acontece de 09 a 11 de dezembro e pode ser acessada no endereço: www.mostratec.com.br. Os estudantes de Aquidauana (MS) se chamam Jeferson Santos Mota e Adrian Antunis Pereira do Rosario e são do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - Campus Aquidauana. Da mesma escola vêm Otavio Faria Ramires e Jaaziel Francelino. De Corumbá (MS) os nomes dos alunos são Narjara Catherine de Arruda Aréco, Marcelo de Souza Arruda e Laísa Elena de Barros Monteiro, que estudam no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. Da mesma escola pertence Yasmim Papa. Do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul de Coxim vêm Mayara Fernanda de Oliveira Arruda e Hortência Bianca Dias. Da mesma cidade, representam a Escola Estadual Pedro Mendes Fontoura, Lucas de Britto Vieira e João Pedro de Araújo Duarte. Do município de Dourados os jovens cientistas são Maria Eduarda Rodrigues Borges e Lívia Duarte Pasquim do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul - Campus Dourados. Da localidade de Naviraí, do Instituto Federal de Educação,Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul - Campus Naviraí, se apresentam os alunos Leandro Madeira de Oliveira e Andrieli Camargo Antoniassi. Já de Ponta Porã, Kethelyn Rodrigues Santos comparecem em nome do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul / Campus Ponta Porã. Por fim, de Três Lagoas, a aluna Gabriela Mira dos Santos Martins orgulha o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul - Campus Três Lagoas.

A Mostratec, realizada pela Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, de Novo Hamburgo/RS, é a maior do gênero na América Latina e nesta edição reúne 237 trabalhos de estudantes de 18 estados brasileiros e projetos de 12 países voltados para as áreas científicas e tecnológicas. Os jovens pesquisadores abordam os temas que mais impactam as suas comunidades e buscam encontrar soluções inovadoras por meio da pesquisa.

A Mostratec tem parceria com o Governo do Rio Grande do Sul e patrocínio de marcas relevantes como: Banrisul, CNPq, Ministério da Educação e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com apoio da APM da Liberato, Sulgás, SBPC e Prefeitura de Novo Hamburgo.

Os prêmios e incentivos educacionais que serão concedidos na mostra são da APM da Liberato, SINTEC/RS, Assembleia Legislativa, CNPq, Vilage, Killing, Conselho Federal dos Técnicos (CFT), Conselho Regional dos Técnicos (CRT-RS), Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente da Fiocruz, Meta, Sicredi Pioneira, Cursão do Fabão, SAP, ABRIC, IBTeC, Wizard, Master/Sinmaqsinos, 20 English, Ulbra, Univates, QI, Feevale, Unisinos, Orisol e SECTRM Marinha do Brasil/Comissão Interministerial para os Recursos do Mar.

Mais informações em www.mostratec.com.br .

Confira a programação:

09/12 – 09:00 MOSTRABOT - Introdução a modelagem e impressão 3D

09/12 - 09:30 Oficina da Mostratec Júnior - Monstros do Passado, com Prof. Dr. Hugo Schmidt Neto (PNPD – UNISINOS)

09/12 - 11:00 Oficina da Mostratec Júnior - A Música e as Emoções, com Isabel Hoffmann Brum (R.C. SCHOOL – CANADÁ) e Paulo Brum (UFRGS)

09/12 – 13:30 CARDI -Etapa final do Campeonato Internacional de Robótica a Distância

09/12 - 14:00 Games Mostratec/Feevale - Processo de Criação de Games, com Guilherme Theisen, Bernardo Benites, Eduardo Scheffler, Eduardo Fernando Muller

09/12 - 14:30 Oficina da Mostratec Júnior - Pesquisa científica aplicada ao voluntariado aliado aos ODS, com Ana Carolina Pont e Carlos Eduardo Araujo (Voluntários – Criadores do Projeto Eu Vou e Pronto, ex-alunos da Fundação Liberato)

09/12 - 16:00 Oficina da Mostratec Júnior - Diferente, curioso, científico: Brasil e Canadá, um mundo de descobertas, com Henrique Fuhrmann (M. C. O. C. High School – CANADÁ) e Lucrécia Raquel Fuhrmann (University of Regina – CANADÁ)

09/12 - 17:00 Games Mostratec/Feevale - Aprenda a desenhar de forma criativa – Técnicas de Criação de Personagens para Games, com Guilherme Theisen, Bernardo Benites, Eduardo Fernando Muller

09/12 - 19:00 Mostratec - Cerimônia de Abertura da Mostratec Virtual – Canal do YouTube da Mostratec

10/12 – 09:00 MOSTRABOT - Introdução a eletrônica e programação

10/12 - 09:30 Oficina da Mostratec Júnior - Eu, cientista? Como fazer iniciação científica na sua escola, com Leonardo Fernandez (Colégio Interativa – Londrina)

10/12 - 11:00 Oficina da Mostratec Júnior - Comunicação sobre Ciências para promover a alfabetização científica, com Logan Petlak (Prairie South Schools – CANADÁ)

10/12 - 14:00 Games Mostratec/Feevale - Desenvolvimento de Games utilizando a Unity, com Guilherme Theisen, Eduardo Scheffler, Eduardo Fernando Muller

10/12 - 14:30 Oficina da Mostratec Júnior - A magia do pH, com Euler Eduardo Lisboa de Moura e Alana Persch (FUNDAÇÃO LIBERATO)

10/12 - 16:00 Oficina da Mostratec Júnior - Introdução a Programação e Robótica, com Rafaela Hartmann De Zorzi – Estudante da Rede Municipal/NH

10/12 - 17:00 Games Mostratec/Feevale - Criação de Jogos Digitais para a Aprendizagem na Escola, com Guilherme Theisen, Bernardo Benites, Eduardo Scheffler, Eduardo Fernando Muller

11/12 – 09:00 MOSTRABOT - Montagem do Robô e Indústria 4.0

11/12 – 19:00 Mostratec - Cerimônia de Premiação - Canal YouTube da Mostratec