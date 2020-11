Jovens de Campo Grande recebem atendimento personalizado para o primeiro emprego

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude em parceria com a Fundação Social do Trabalho, realiza atendimento presencial todas as terças-feiras, para jovens que buscam inserção no mercado de trabalho e que estão certificados pelos cursos oferecidos pela Subjuv. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, a ação já conseguiu encaminhar nos últimos três meses mais de 70 pessoas para entrevistas de emprego.

A Subjuv tem em sua grade de cursos os seguintes temas: Vendas, Empreendedorismo, Mídia Digitais, Auxiliar Administrativo, Informática Básica, Libras, Gestão Financeira, além do curso preparatório para o Enem e o de capacitação profissional. As aulas acontecem na sede da subsecretaria, mas devido à pandemia da Covid-19, as atividades estão temporariamente suspensas.

Já os atendimentos de cadastro e encaminhamento ao primeiro emprego, que acontecem às terças-feiras, estão ocorrendo normalmente, com agendamento prévio pelo telefone (67) 3314-3577.

Durante o atendimento, o jovem pode solicitar a emissão da carteira de trabalho e é cadastrado no Programa Trabalha Brasil, onde são verificadas as vagas e os perfis dos candidatos. A Fundação do Trabalho de Campo Grande encaminha o currículo direto para o empregador.

Serviço – Atendimento para o primeiro emprego

Data: terças-feiras

Endereço: Rua 15 de Novembro, nº 532 – Centro

Telefone para agendamento: 67 3314-3577