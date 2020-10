Jovem morre após tentar atravessar lago em Três Lagoas

Afogamento aconteceu no lago da região da cascalheira - (Foto: Governo MS)

Um jovem, 25, morreu afogado na manhã de hoje (24), em Três Lagoas, a 338 km de Campo Grande. Ele fazia, junto com amigos, quando decidiram atravessar o lago que fica ao lado do Rio Paraná, na região da cascalheira. As informações são do JP News.

A vítima, Tales Vinícius Costa da Mota, sabia nadar, mas sentiu câimbras ao tentar pegar seu tênis, que tinha se soltado do pé. Os amigos tentaram ajudar, mas não conseguiram.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e minutos depois encontraram o corpo no fundo do lago. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Odontologia Legal (IMOL)

Tales trabalhava em uma fabrica de celulose e papel da cidade.