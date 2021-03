Jornalista Ico Victório toma posse como diretor-presidente da Fertel

O jornalista Ico Victório tomou posse do cargo de diretor-presidente da Fertel (Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul) nesta quarta-feira (3) em cerimônia conduzida pelo governador Reinaldo Azambuja na Governadoria.

Com vasta experiência profissional em redações de jornais e em comunicação no serviço público, o jornalista assumiu o comando da Fertel com a missão de reprogramar a grade de conteúdo da TVE Cultura MS e da Rádio Educativa FM 104,7, com qualidade e fácil acesso.

“Nosso foco será a prestação de serviço e o desenvolvimento de ações de cidadania. O governador cobrou empenho para uma nova formatação da rádio e da TV, com programação institucional, que é característica desses veículos de comunicação”, explicou Ico Victório.

“Vamos dinamizar o trabalho da rádio e da TV educativas com foco no jornalismo de utilidade pública, buscando incentivar a cultura, a educação, o esporte e as demais iniciativas positivas da sociedade civil organizada”, completou o jornalista.

Além de comandar a gestão da Fertel, Ico Victório segue chefiando a Assessoria de Imprensa do Governo do Estado e do governador Reinaldo Azambuja. Ele é o principal interlocutor do Executivo Estadual com jornalistas e comunicadores de Mato Grosso do Sul e do Brasil.

Currículo

Ico Victório acumula 42 anos dedicados ao jornalismo. Além de ter trajetória nas redações dos jornais Diário da Serra e Correio do Estado, o comunicador foi correspondente da Folha de São Paulo em Mato Grosso do Sul.

Ele ainda atuou no comando da assessoria de comunicação Câmara Municipal de Campo Grande; foi assessor de imprensa do ex-senador Ramez Tebet; chefe de comunicação do ex-prefeito Nelson Trad Filho, da Capital; e assessor de imprensa da MSGás.

Bruno Chaves, Subco

Fotos: Chico Ribeiro